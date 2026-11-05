Пашинян назвал свою главную задачу на посту премьера Армении

Никол Пашинян заявил, что стремится передать страну потомкам в международно признанных границах.

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что считает своей задачей передать следующему поколению страну, чьи границы будут признаны мировым сообществом.

Пашинян считает ключевыми целями формализацию достигнутого мира с Баку, а также создание условий для экономической стабильности и энергетической независимости. При этом стопроцентных гарантий выполнения этих задач никто дать не может.

Политик подчеркнул, что реализация этих планов является трудной, но выполнимой задачей.