Вестник Кавказа

Пашинян назвал свою главную задачу на посту премьера Армении

Никол Пашинян
© Фото: Сайт президента Азербайджана
Никол Пашинян заявил, что стремится передать страну потомкам в международно признанных границах.

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что считает своей задачей передать следующему поколению страну, чьи границы будут признаны мировым сообществом. 

Пашинян считает ключевыми целями формализацию достигнутого мира с Баку, а также создание условий для экономической стабильности и энергетической независимости. При этом стопроцентных гарантий выполнения этих задач никто дать не может. 

Политик подчеркнул, что реализация этих планов является трудной, но выполнимой задачей.

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