Вестник Кавказа

Землетрясение случилось в море в Турции

Землетрясение случилось в море в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Землетрясение в море зафиксировали в Турции. Толчки ощущались в нескольких крупных городах, включая Стамбул.

В Эгейском море зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9, информирует Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций МВД Турции (AFAD).

В AFAD уточнили, что сейсмическая активность была зарегистрирована в 04:16 по местному времени. Подземные толчки были ощутимы в ряде городов, в том числе в Стамбуле.

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 55 км от района Айваджик провинции Чанаккале. Очаг залегал на глубине 9,29 км.

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