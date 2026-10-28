В Баку проходит международный Саммит ООН по инновациям в госуправлении

Сегодня в столице Азербайджана начался международный Саммит ООН по инновациям в государственном управлении, в котором принимают участие около 200 должностных лиц государств-членов ООН.

В Баку проходит международный Саммит ООН по инновациям в государственном управлении "Развитие институтов, готовых к будущему". ​

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение, текст которого зачитал участникам саммита председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехдиев.

​Отмечается, что событие проводится в рамках соглашения, подписанного в ноябре 2024 года между правительством Азербайджана и ООН, а организаторами выступают Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям и Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам.

​В саммите принимают участие около 200 человек, в том числе министры, высокопоставленные должностные лица государств-членов ООН, руководители международных организаций и представители частного сектора.

​В рамках мероприятия будут обсуждены инновации в госуправлении, трансформация государственного сектора, реформы Азербайджана в сфере предоставления госуслуг, а также сотрудничество в форматах “Юг-Юг” и “Север-Юг”.