Мир между Баку и Ереваном открывает новые возможности для Южного Кавказа – Пашинян

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о новых возможностях для Южного Кавказа на фоне развития мирного процесса между Баку и Ереваном. По словам Пашиняна, проект "Маршрут Трампа" продвинет региональное сотрудничество.
"Сейчас мы также выстраиваем отношения с Азербайджаном, с которым у нас уже есть двусторонняя торговля. Теперь мы намерены реализовать проект TRIPP, который откроет новые возможности для развития региональной инфраструктурной взаимосвязанности"
– Никол Пашинян
Премьер Армении подчеркнул важность подписания мирного договора, текст которого был парафирован в августе 2025 года в Вашингтоне.
По словам Пашиняна, у Армении также налажено сотрудничество с Грузией, отношения двух стран остаются тесными и дружественными.