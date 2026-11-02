Мир между Баку и Ереваном открывает новые возможности для Южного Кавказа – Пашинян

Никол Пашинян заявил о важности развития отношений Баку и Еревана для Южного Кавказа. Ереван нацелен на подписание мирного договора.

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о новых возможностях для Южного Кавказа на фоне развития мирного процесса между Баку и Ереваном. По словам Пашиняна, проект "Маршрут Трампа" продвинет региональное сотрудничество.

"Сейчас мы также выстраиваем отношения с Азербайджаном, с которым у нас уже есть двусторонняя торговля. Теперь мы намерены реализовать проект TRIPP, который откроет новые возможности для развития региональной инфраструктурной взаимосвязанности"

– Никол Пашинян

Премьер Армении подчеркнул важность подписания мирного договора, текст которого был парафирован в августе 2025 года в Вашингтоне.

По словам Пашиняна, у Армении также налажено сотрудничество с Грузией, отношения двух стран остаются тесными и дружественными.