Ильхам и Мехрибан Алиевы посетили выставку AIREX 2026 в Баку

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый вице-президент Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетили выставку AIREX 2026.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый вице-президент Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомились с первой международной выставкой недвижимости AIREX 2026, проходящей в Баку. Об этом сообщила пресс-служба президента республики.

Отметим, AIREX 2026 стала первой в Азербайджане специализированной международной выставкой недвижимости и инвестиций, которая проходит с 4 по 6 ноября.

Мероприятие организовано при поддержке компании PAŞA Property Management и объединяет на своей площадке более 70 компаний из Европы и Азии. Ожидается, что выставку посетят около 20 тыс человек.

Главными темами обсуждения станут градостроительные перспективы Азербайджана, концепции премиального жилья, устойчивое строительство и сотрудничество финансового и технологического секторов с рынком недвижимости.