Мэрия Тбилиси опровергла сообщения о переносе сроков ремонта проспекта Руставели

Власти Тбилиси прокомментировали опубликованные накануне новости о том, что завершение ремонта проспекта Руставели в центре города переносится на месяц.

Переноса времени открытия после ремонта проспекта Руставели в Тбилиси в действительности не было, так как завершение работ изначально планировалось на конец ноября. Соответствующее заявление мэра грузинской столицы Кахи Каладзе и заместителя главы его администрации Ираклия Бенделиани было распространено сегодня.

Оно представляет собой реакцию на вчерашние новости о продлении контракта с одним из подрядчиков на месяц, с 1 ноября до 30 ноября. В качестве причины указывались "непредвиденные обстоятельства" и ливни.

Каладзе и Бенделиани подчеркнули, что ремонт изначально должен был окончиться в конце ноября, а речи об октябре не шло никогда.

Что касается изменений в контракте, то, как пояснили в мэрии, они имеют чисто технический характер.