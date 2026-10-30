Цены на нефть опустились ниже $110

Мировые цены на эталонную нефть показали резкое снижение по итогам торгов, в результате чего марка Brent опустилась до $109 за баррель, а WTI подешевела до $100.
Цены на нефть резко снизились на фоне новых надежд на завершение ближневосточного конфликта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются по $109,77 за баррель, что на 3,23% ниже уровня предыдущего закрытия.
Декабрьские контракты на марку WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 3,47%, до $100,51 за баррель.
Напомним, представители Ирана и Катара провели трехдневные переговоры по мирному урегулированию. Катар предложил семидневный план выстраивания доверия при участии спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.