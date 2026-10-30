Цены на нефть опустились ниже $110

Мировые цены на эталонную нефть показали резкое снижение по итогам торгов, в результате чего марка Brent опустилась до $109 за баррель, а WTI подешевела до $100.

Цены на нефть резко снизились на фоне новых надежд на завершение ближневосточного конфликта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

​Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются по $109,77 за баррель, что на 3,23% ниже уровня предыдущего закрытия.

​Декабрьские контракты на марку WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 3,47%, до $100,51 за баррель.

​Напомним, представители Ирана и Катара провели трехдневные переговоры по мирному урегулированию. Катар предложил семидневный план выстраивания доверия при участии спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.