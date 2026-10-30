Новая операция США против Ирана может продлиться несколько недель

Трамп изучает различные варианты ударов по Ирану – они могут продлиться как несколько часов, так и несколько недель.

Несколько вариантов нанесения ударов по Ирану представлены американскому лидеру Дональду Трампу, пишет со ссылкой на представителей министерства обороны США издание The Atlantic.

Одни варианты подразумевают удары в течение нескольких часов, другие – в течение нескольких дней и даже недель.

Также рассматривается проведение многодневной операции, направленной исключительно против ядерной программы Ирана.

У Трампа также есть возможность сохранить ситуацию в текущем состоянии, что включает морскую блокаду Ирана и угрозы новых атак. Кроме того, президент США может совсем исключить силовой сценарий.

Военные США при этом допускают, что даже самая мощная военная операция может не заставить Иран пойти на уступки, а запасы боеприпасов у американских военных уже истощены.