Трамп не видит смысла в санкциях против России

Глава Белого дома считает нецелесообразными санкции против России. Он отметил, что новые ограничительные меры лишь осложнят переговоры с Москвой.

Ввести санкции против России призывают глупые люди. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время мероприятия в Белом доме.

"Глупые люди хотели, чтобы я ввел санкции против России"

– американский лидер

Он отметил, что такого рода шаги с его стороны осложнили бы переговоры с Россией, где не боятся ограничительных мер.

"Они смеются над санкциями"

– глава Белого дома

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев написал на своих страницах в социальных сетях, что экономическое сотрудничество РФ и США возобладает над провальными санкциями бывшего американского лидера Джо Байдена.

"Экономическое сотрудничество США и России возобладает на фоне провала неэффективных санкций Байдена"

– Кирилл Дмитриев

На днях помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Москва и Вашингтон ведут обсуждения о возможном снятии санкций с РФПИ и его главы Кирилла Дмитриева.

Напомним, 16 октября текущего года Дональд Трамп подписал исполнительный указ, приостанавливающий вступление в силу новых "адских антироссийских санкций". Этот документ отменяет или бессрочно замораживает применение жестких ограничительных мер и пошлин, которые должны были вступить в силу 18 октября. В частности, американский лидер распорядился не вводить пошлины в размере 500% на российские товары и пошлины в размере 100% на продукцию стран, которые являются основными покупателями российских нефти и газа, а также государств, помогающих обходить нефтяные санкции.