"Эльбрус" может снова первым открыть свои горнолыжные трассы

Горнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино=Балкарии готовится повторить свое прошлогоднее достижение и снова первым в России открыть горнолыжный сезон уже в первой половине ноября.

Любители зимних горных пейзажей и скоростных спусков с гор на горных лыжах могут заказывать билеты на курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии – нынешней осенью он намерен снова стать первым в стране, давшим старт зимнему катанию. рассказали в пресс-службе института развития Кавказ.РФ.

"Катание на Эльбрусе при благоприятном снежном прогнозе может стартовать в первой половине ноября, хотя официальный праздник открытия сезона на Эльбрусе запланирован 5−6 декабря, в этом году он пройдет в формате гастрофестиваля на поляне Азау"

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Впрочем, снега на Эльбрусе уже вполне достаточно - команда курорта уже начала готовить к старту катания горнолыжные трассы, а на склонах горы стартовали тренировки спортсменов, сообщили в пресс-службе курорта, передает портал "Это Кавказ".

Выбор у отдыхающих будет большой: в новом зимнем сезоне их ждут 23 км трасс и 5 канатных дорог. Новинкой сезона станет зона катания в восточном секторе, расположенная на высотах 3 300 − 3 500 м, с двумя современными канатными дорогами и шестью трассами общей протяженностью 5,2 км, говорится в сообщении.

Напомним, в минувшем 2025 году горнолыжные трассы "Эльбруса" заработали 1 ноября – это стало рекордно ранним стартом сезона на курорте. Были даже небольшие сложности с поиском жилья, однако руководство сообщило о том, что в нынешнем сезоне такой проблемы не будет: у гостей появилась возможность бронировать места для проживания на сайте курорта, это стало частью системы лояльности.