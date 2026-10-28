Поставки рыбы из Турции в Россию установили рекорд

Рекордный импорт турецкой рыбы зафиксирован в России в сентябре. Поставки выросли в полтора раза.

Россия до рекорда нарастила закупки рыбы из Турции в сентябре, следует из данных турецкой статистической службы.

В сентябре Турции экспортировала в РФ рыбы на $72,6 млн, что стало рекордом. Этот показатель выше, чем год назад в полтора раза, чем в августе – на 34%.

В структуре рыбного экспорта из Турции основная доля приходится на мороженую рыбу – $55,3 млн из которых $53,5 млн. Именно рост поставок мороженой рыбы привел к рекордным цифрам.

Также РФ закупала в сентябре у Турции охлажденную рыбу: форель на $14,6 млн, сибаса на $1,4 млн, дорадо на $1,1 млн – всего на $17,1 млн, что больше прошлогоднего уровня на 4%, а по сравнению с августов – на 28%.

Снизились до $249 тыс поставки рыбного филе (в основном филе форели) – на 31% по сравнению с сентябрем прошлого года и на 13% по сравнению с августом этого года, пишет РИА Новости.