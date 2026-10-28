В Турции опровергли информацию о вмешательстве в выборы в Израиле

В Турции выступили с опровержением сообщений СМИ о вмешательстве Анкары в электоральный процесс в Израиле.

Власти Турции назвали дезинформацией сообщения ряда СМИ, в которых говорилось о попытках Анкары повлиять на итоги выборов в Израиле. С таким заявлением выступило Управление по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции.

"Распространяемые в некоторых международных СМИ и на социальных платформах утверждения о том, что Турция вмешивалась в выборы в Израиле, полностью лишены оснований. Эти утверждения являются частью преднамеренной кампании по дезинформации, направленной на манипулирование общественным мнением"

– сообщение управления

Анкара не привела список СМИ, которые участвуют в кампании, сославшись лишь на материал израильской газеты The Jerusalem Post.

Отметим, что парламентские выборы в Израиле прошли 27 октября. После подсчета 97% бюллетеней лидирует правящий блок Биньямина Нетаньяху, который получил 53 мандата из 120.