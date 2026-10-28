Реабилитацию центрального проспекта в Тбилиси завершат до зимы

Мэр Тбилиси рассказал о ходе работ по реабилитации проспекта Руставели. Он отметил, что работы планируется завершить в течение ближайшего месяца.

Проект реабилитации проспекта Руставели в Тбилиси будет завершен в конце ноября. Об этом заявил мэр города Каха Каладзе, выступая 29 октября на заседании правительства.

Он отметил, что в настоящее время ведутся активные работы. В частности, обновляются подземные коммуникации и приводятся в порядок пешеходные тротуары.

"Как мы и обещали населению, в конце ноября проект будет завершен. Работы масштабные, во время этой реабилитации возникли определенные проблемы с точки зрения передвижения. Мы понимаем, насколько это сложно. Проведение работ такого масштаба без определенных ограничений и дискомфорта немыслимо. Приношу извинения жителям столицы"

– Каха Каладзе

Он выразил уверенность в том, что благодаря реализации проекта данный проспект станет одним из красивейших, всячески благоустроенным и обновленным.

Градоначальник акцентировал внимание на том, что в скором времени на проспекте начнется полная реабилитация зданий и сооружений

"Также запланирована полная реабилитация зданий и сооружений, находящихся на проспекте, которую мы хотим начать в следующем году, и когда эти работы будут полностью завершены, проспект будет приведен в порядок"

– мэр Тбилиси