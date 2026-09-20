Награду "Заслуженный предприниматель" создали в Карачаево-Черкесии

Власти Карачаево-Черкесии приняли решение об учреждении в регионе новой награды - "Заслуженный предприниматель". Чтобы стать ее обладателем, нужно будет выполнить несколько критериев.

Новая региональная награда появилась в Карачаево-Черкесии, соответствующее решение приняли депутаты Народного собрания КЧР.

Она называется "Заслуженный предприниматель Карачаево-Черкесской Республики".

О том, какую цель преследует учреждение этого звания, рассказал председатель комитета законодательного органа по регламенту и мандатным вопросам Александр Чайка.

"Законодательная инициатива направлена на дальнейшую популяризацию предпринимательства, признание высокой оценки предпринимательского труда и его социального служения обществу"

- Александр Чайка

Чтобы быть удостоенным награды, необходимо в течение не менее чем десяти лет быть предпринимателем на территории КЧР, причем либо руководителем/учредителем организации, либо индивидуальным предпринимателем.

Звание будет присуждаться за хорошие показатели экономической деятельности, высокие результаты при создании новых рабочих мест, внедрение инноваций как в управлении, так и в производстве, вовлеченность в программы социально-экономического развития, реализуемые в КЧР.