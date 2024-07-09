На чемпионате мира по ММА в Тбилиси выступит сборная России

Уже в воскресенье, 1 ноября, в столице Грузии стартует чемпионат мира по смешанным единоборствам, на котором под флагом и с гимном страны выступит большая сборная России, которую будут представлять 64 спортсмена.

В Тбилиси в предстоящие выходные стартует чемпионат мира по смешанным единоборствам (ММА), на котором выступят 64 российских спортсмена, сообщили в Союзе ММА России.

"Нашу сборную представят 64 спортсмена. Они выступят с флагом и гимном страны"

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Чемпионат мира в Тбилиси будет проходить неделю, его итоги подведут 7 ноября, передает ТАСС.

Чемпионат будет включать в себя две возрастные категории: - юниоры U20 - юноши и девушки в возрасте 18-20 лет, и взрослые (Seniors) - мужчины и женщины старше 20 лет. Транслировать весь ЧМ 2026 по ММА будет Союз ММА России, информирует сайт организации.