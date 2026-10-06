Вестник Кавказа

В Национальном собрании Армении произошла драка между депутатами

В Национальном собрании Армении произошла драка между депутатами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очередное заседание парламента Армении было временно приостановлено из-за массовой потасовки, в которой участвовали члены правящей партии и представители оппозиции.

В Национальном собрании Армении произошла драка между депутатами правящей партии "Гражданский договор" и представителями оппозиционной силы "Сильная Армения", сообщают СМИ.

Депутат Тарон Чахоян во время выступления оскорбил оппозицию и спровоцировал лидера "Сильной Армении" Нарека Карапетяна. После этого оппозиционные депутаты вышли вперед, и началась потасовка.

Спикер армянского парламента Рубен Рубинян изначально отказался вмешиваться в ситуацию и останавливать заседание на фоне обострения конфликта.

"Я не объявляю специальный перерыв, чтобы все это видели. Заседание продолжится в таком же духе, пусть все это видят"

- Рубен Рубинян

Однако драка продолжилась с применением кулаков и ног. В ходе противостояния вице-спикер парламента от "Гражданского договора" Ваагн Алексанян бросил кресло в сторону депутата Гарника Давтяна. Перерыв был объявлен только после того, как один из участников конфликта упал.

Позже потасовка переместилась из зала заседаний и продолжилась в фойе перед входом.

По данным местных СМИ, перерыв в работе парламента продолжается длительное время. К зданию Национального собрания подъехала машина скорой помощи.

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