Асадов и Кобахидзе обсудили стратегическое партнерство Баку и Тбилиси

Али Асадов встретился с Ираклием Кобахидзе в Сигнахи. Стороны обсудили стратегического партнерство Баку и Тбилиси.

Глава правительства Азербайджана Али Асадов провел встречу с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе. Стороны сфокусировали внимание на вопросах стратегического партнерства Баку и Тбилиси.

Сообщается, что встреча премьеров предваряет XI заседание межправительственной комиссии по экономическим контактам между Азербайджаном и Грузией.

Встреча Асадова и Кобахидзе состоялась в грузинском Сигнахи. Ранее глава дипмиссии Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев заявил, что страны нацелены довести товарооборот до $2 млрд в этом году.

Кобахидзе отметил, что важное значение имеют укрепление мира и стабильности между странами Южного Кавказа, мирное сосуществование и продолжение диалога. Глава правительства Грузии отметил, что Тбилиси приветствует мирный процесс между Баку и Ереваном. Он выразил надежду, что мирные инициативы в регионе будут развиваться, что предоставит пространство для дальнейшего экономического развития.

Кобахидзе также отметил высокий уровень политического диалога между Азербайджаном и Грузией.