Отели Еревана стали самыми подешевевшими на ноябрь

В ноябре средняя цена за ночь в отеле в Ереване оказалась ниже на 57%, чем в октябре. При этом самыми доступными стали отели в Батуми – всего 5,2 тыс рублей за ночь.

Больше всего в ноябре подешевели отели Еревана, выяснили в сервисе путешествий OneTwoTrip.

"За рубежом ценовая динамика оказалась выразительной. Безусловным лидером по удешевлению стал Ереван: проживание там подешевело на 57%, а средняя цена составила 10,1 тыс рублей"

– OneTwoTrip

В Ереване ночь в отеле подешевела в ноябре на 57% по сравнению с октябрем, в Будапеште – на 34%, цена опустилась до 13,1 тыс рублей, в Барселоне – на 31%, до 21,9 тыс рублей.

Заметно подешевели курортные отели Турции.

"В Бодруме гостиницы подешевели на 30% (до 14,9 тыс рублей), в Кемере - на 21% (до 9,8 тыс рублей), а в Алании - на 20% (до 8,5 тыс рублей)"

– OneTwoTrip

Черноморский Батуми в ноябре стал доступнее на 19% – средняя цена на ночь в отеле составляет 5,2 тыс рублей, пишет РИА Новости.