Отели Еревана стали самыми подешевевшими на ноябрь

Больше всего в ноябре подешевели отели Еревана, выяснили в сервисе путешествий OneTwoTrip.
"За рубежом ценовая динамика оказалась выразительной. Безусловным лидером по удешевлению стал Ереван: проживание там подешевело на 57%, а средняя цена составила 10,1 тыс рублей"
– OneTwoTrip
В Ереване ночь в отеле подешевела в ноябре на 57% по сравнению с октябрем, в Будапеште – на 34%, цена опустилась до 13,1 тыс рублей, в Барселоне – на 31%, до 21,9 тыс рублей.
Заметно подешевели курортные отели Турции.
"В Бодруме гостиницы подешевели на 30% (до 14,9 тыс рублей), в Кемере - на 21% (до 9,8 тыс рублей), а в Алании - на 20% (до 8,5 тыс рублей)"
– OneTwoTrip
Черноморский Батуми в ноябре стал доступнее на 19% – средняя цена на ночь в отеле составляет 5,2 тыс рублей, пишет РИА Новости.