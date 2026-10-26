В Ормузе произошел пожар на судне

В Ормузском проливе возле оманского побережья случился пожар на торговом судне. Информации о состоянии экипажа нет.

На судне в Ормузском проливе у берегов Омана произошел пожар, информацией об этом поделились в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 25 км к северо-востоку от Хасаба (Оман) в Ормузском проливе"

– UKMTO

Сообщается, что судно шло транзитом через пролив, что именно стало причиной возгорания неизвестно. Также нет даных о состоянии экипажа и воздействии происшествия на окружающую среду.

Напомним, на фоне разлива нефти в ряде эмиратов ОАЭ ранее закрыли все пляжи.