В Грузии отремонтируют 20-километровый участок трассы к границе с Россией

Масштабные ремонтные работы начались на 20-километровом участке трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении грузино-российской границы.

​На автомобильной дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе, проводится реконструкция 20-километрового участка стоимостью $26,9 млн, сообщают СМИ.

​Строительные работы идут на отрезке между 37-м и 57-м км, где в настоящее время дорожники укладывают асфальт. В рамках проекта специалисты полностью восстановят асфальтобетонное покрытие, построят новую дренажную систему, возведут подпорные стены и отремонтируют восемь мостов.

Отмечается, что на оползневых участках трассы проведут профилактические работы для предотвращения схода грунта, обвалов и разрушения дорожного полотна.