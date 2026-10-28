Правительство Казахстана наметило пути снижения инфляции

Власти Казахстана намерены в кратчайшие сроки обуздать инфляцию: все бюджетные расходы страны переориентируют на получение полной экономической отдачи, для чего усилят координацию налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики.

Правительство Казахстана всерьез обеспокоено растущей инфляцией: этому было посвящено его сегодняшнее заседание, на котором глава кабмина страны Олжас Бектенов дал конкретные поручения акиматам и министерствам по ее снижению.

"Принять системные меры по сдерживанию и дальнейшему снижению инфляции. Все возможности для этого имеются. Это требует принятия согласованных действий всех государственных органов"

- Олжас Бектенов

При этом сроки поставлены сжатые: так, до 20 ноября министерству национальной экономики совместно с Национальным банком и государственными органами поручено выработать меры по усилению координации налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, направленные на снижение инфляции и повышение реальных доходов населения, передает Sputnik Казахстан.

Акиматам (руководству областей страны) поручен контроль стабилизации цен на продовольственные товары с информированием министерства торговли, которому, в свою очередь, предстоит усилить контроль за соблюдением предельных торговых надбавок, особенно - на социально значимые продовольственные товары, и над недопущением необоснованного роста цен на них.

Также глава правительства поручил профильным министерствам обеспечить необходимые запасы продуктов на зимний период, подключив к этому стабилизационные фонды и расширив прямые поставки продовольствия.

Цель нововведений – не только совершенствование бюджетной и налоговой политики и развитие экономики Казахстана, но новые подходы к социальному обеспечению населения, отметил Олжас Бектенов.