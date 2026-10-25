Очередь на Верхнем Ларсе превышает 900 грузовиков

Сегодня на границе России и Грузии проезда ожидают свыше 900 фур. Движение через Верхний Ларс открыто, сообщил глава Северной Осетии.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал о ситуации на Верхнем Ларсе сегодня – граница РФ и Грузии открыта, очередь из большегрузов превышает 900 автомобилей.
"Военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль открыты для движения транспорта. В электронной очереди - 580 большегрузов, еще 332 находятся на стоянках"
– Сергей Меняйло
Единственный на границе России и Грузии пункт пропуска расположен на Военно-Грузинской дороге. Погодные условия часто становятся причиной введения ограничений на движение транспорта.