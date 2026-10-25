Вестник Кавказа

Очередь на Верхнем Ларсе превышает 900 грузовиков

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня на границе России и Грузии проезда ожидают свыше 900 фур. Движение через Верхний Ларс открыто, сообщил глава Северной Осетии.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал о ситуации на Верхнем Ларсе сегодня – граница РФ и Грузии открыта, очередь из большегрузов превышает 900 автомобилей.

"Военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль открыты для движения транспорта. В электронной очереди - 580 большегрузов, еще 332 находятся на стоянках"

– Сергей Меняйло

Единственный на границе России и Грузии пункт пропуска расположен на Военно-Грузинской дороге. Погодные условия часто становятся причиной введения ограничений на движение транспорта.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
850 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.