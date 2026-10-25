В Дагестане назначен новый председатель правительства

Новым председателем правительства Дагестана официально стал Магомед Рамазанов после того, как депутаты Народного собрания республики единогласно поддержали его кандидатуру.

Депутаты Народного собрания Дагестана единогласно одобрили назначение Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства республики.

Процедура тайного голосования состоялась на очередной сессии регионального парламента в Доме правительства в Махачкале. Кандидатуру Магомеда Рамазанова на рассмотрение внес глава республики Федор Щукин.

Представляя кандидата на пост премьер-министра Дагестана, Федор Щукин отметил его значительный опыт работы на государственной службе и охарактеризовал Магомеда Рамазанова как ответственного и грамотного руководителя.

В своем выступлении Магомед Рамазанов определил задачи нового кабинета министров. Он заявил, что цель работы правительства Дагестана заключается в улучшении благосостояния жителей региона и решении вопросов социально-экономического развития республики.