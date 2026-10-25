В Дагестане назначен новый председатель правительства

Депутаты Народного собрания Дагестана единогласно одобрили назначение Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства республики.
Процедура тайного голосования состоялась на очередной сессии регионального парламента в Доме правительства в Махачкале. Кандидатуру Магомеда Рамазанова на рассмотрение внес глава республики Федор Щукин.
Представляя кандидата на пост премьер-министра Дагестана, Федор Щукин отметил его значительный опыт работы на государственной службе и охарактеризовал Магомеда Рамазанова как ответственного и грамотного руководителя.
В своем выступлении Магомед Рамазанов определил задачи нового кабинета министров. Он заявил, что цель работы правительства Дагестана заключается в улучшении благосостояния жителей региона и решении вопросов социально-экономического развития республики.