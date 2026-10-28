Мехрибан Алиева поздравила народ Турции с Днем Республики

Сегодня Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева официально поздравила Турцию по случаю отмечаемого государственного праздника Дня Республики.

​Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила народ Турции по случаю Дня Республики 29 октября. Об этом говорится в публикации на ее официальной странице в социальной сети.

​"Сердечно поздравляю народ Турции с Днем Республики!"

- Мехрибан Алиева

​Напомним, в Турции отмечают главный государственный праздник — 103-ю годовщину со дня основания суверенной и независимой Турецкой Республики. В этот день по всей стране традиционно проходят официальные торжественные мероприятия, посвященные историческому провозглашению республики.