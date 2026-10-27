Турция отмечает 103-летие со дня провозглашения Республики

Сегодня в Турции отмечают главный государственный праздник — 103-ю годовщину со дня основания суверенной и независимой Турецкой Республики.

В Турции сегодня, 29 октября, отмечают государственный праздник - 103-ю годовщину со дня основания суверенной и независимой Турецкой Республики.

Основоположником современного государства выступил Мустафа Кемаль Ататюрк, который официально объявил о смене политического строя в 1923 году. Провозглашение республики завершило процесс перехода к новой форме правления, начатый 1 ноября 1922 года с упразднения султаната и юридического прекращения существования Османской империи.

Основы новой власти были заложены еще 23 апреля 1920 года с открытием Великого национального собрания Турции (ВНСТ), однако международное признание независимости страны состоялось 24 июля 1923 года после подписания Лозаннского договора. В октябре того же года на фоне отставки правительства и политического кризиса спикер ВНСТ Мустафа Кемаль инициировал процесс официального провозглашения республики.

Законопроект о внесении изменений в конституцию был подготовлен в ночь на 29 октября 1923 года. Документ закреплял республиканскую форму правления, передачу исполнительной власти Кабинету министров и управление государством президентом, избираемым из числа депутатов парламента.

Вечером 29 октября закон был единогласно принят 158 участниками заседания. По итогам тайного голосования первым президентом стал Мустафа Кемаль. Позднее, 24 ноября 1934 года, парламент присвоил ему фамилию Ататюрк.

Решение отмечать провозглашение республики официальными мероприятиями было принято в 1924 году. 2 февраля 1925 года министерство иностранных дел Турции предложило объявить 29 октября праздничной датой, а окончательное решение об учреждении государственного праздника парламент страны принял 19 апреля того же года.

Отметим, что традиционно 29 октября по всей территории государства проходят военные парады, праздничные шествия и церемонии возложения венков. Главные мероприятия с участием высшего руководства ежегодно организуются в Анкаре у мавзолея основателя республики Аныткабир.