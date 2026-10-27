Вестник Кавказа

Возможные удары США по Ирану продлятся несколько дней - СМИ

Оптический прицел
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По сообщению СМИ, возможная серия новых военных ударов США по ключевым объектам на территории Ирана продлится в течение нескольких дней после ноябрьских выборов в американский Конгресс.

Потенциальная новая серия интенсивных ударов США по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс продлится в течение нескольких дней. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на информированные дипломатические источники.

По данным издания, Вашингтон предупредил ближневосточных союзников о возможной операции, призвав партнеров принять меры предосторожности из-за угрозы ответных действий Тегерана и риска затяжного конфликта.

Напомним, ранее зарубежные СМИ сообщали, что США уведомили ряд стран Персидского залива о подготовке к военным действиям. Потенциальными целями являются иранская энергетическая инфраструктура, ядерные объекты, ракетные комплексы и беспилотники.

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