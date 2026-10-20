Новый авиасбор в России может появиться в 2027 году

В России со следующего года может быть введен новый авиационный сбор – 500 и 1000 рублей за билет на внутренний или зарубежный рейс. Это поможет обновить пассажирский авиафлот в стране.

В 2027 году в России может появиться дополнительный авиасбор с каждого билета, он призван компенсировать стоимость лизинга и эксплуатации 258 новых российских самолетов, следует из заключения комитета Госдумы по бюджету и налогам на проект федерального бюджета на 2027-2029 годы.

Планируется, что сбор с билета на перелет по России составит 500 рублей, сбор с билета за границу – 1000 рублей.

Сбор может быть веден для поддержки поставок самолетов МС-21, Ту-214, SSJ-NEW и Ил-114-300 в рамках комплексной программы по расширению производства воздушных судов в России.

Разработкой механизма сбора занимается Минпромторг РФ, оперировать сбор будет, как ожидается, Минтранс РФ.

Известно, что "Аэрофлот" получит первую партию новых отечественных самолетов МС-21 во второй половине 2027 года. Ожидается, что МС-21 заменит Ту-154 и Ту-204.