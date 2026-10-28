Вэнс готов возглавить делегацию США на переговорах с Ираном – СМИ

Американскую делегацию в случае возобновления переговоров с Ираном может возглавить Вэнс, об этом он сообщил в письме Резаи, узнали в The New York Times.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил в письме секретарю Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсену Резаи, что готов лично возглавлять делегацию США на переговорах, пишет со ссылкой на источники газета The New York Times.

Сообщается, что послание Вэнса было передано Резаи через посредников в Катаре. В письме Вэнс предлагает в скором времени организовать встречу представителей Вашингтона и Тегерана.

По данным газеты, иранская сторона позитивно восприняла предложение Вэнса, он считается влиятельной фигурой, способной остановить военный конфликт.

По данным The Wall Street Journal, данное письмо Вэнс направил в Тегеран по указанию президента США Дональда Трампа, чтобы определиться с дальнейшими шагами по Ирану.