Цена азербайджaнской нефти Azeri Light превысила $125

Стоимость одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light по итогам последних торгов на мировом рынке достигла отметки в свыше $125.

На мировом рынке цена барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light выросла на $2,93, или 2,39%, достигнув $125,42. Об этом стало известно по итогам торгов.

Цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан повысилась на $3, или 2,7%, до $115,12.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $120,61 за баррель. Цена на сырую нефть марки URALS увеличилась на $2,21, или 2,4%, достигнув $92,21 за баррель.

Отметим, что в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне $65. При этом минимальная цена на нефть марки Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года на отметке $15,81, а максимальная в июле 2008 года достигла $149,66.