Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с Днем Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо, в котором поздравил его с Днем Республики.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Днем Республики. Текст соответствующего поздравительного письма опубликован на сайте главы азербайджанского государства.

В нем Ильхам Алиев с удовлетворением от своего имени и от имени народа Азербайджана передал Реджепу Тайипу Эрдогану и всему турецкому народу самые искренние поздравления и добрые пожелания.

Президент Азербайджана напомнил, что Баку и Анкару объединяют узы настоящей дружбы и братства, успешно прошедшие испытание историей.

"Подписанная нами с Вами в 2021 году Шушинская декларация вывела отношения между нашими странами на высший уровень - уровень союзничества, придав им качественно новое содержание и сущность"

- Ильхам Алиев

Азербайджанский президент пожелал турецкому коллеге крепкого здоровья, счастья и успехов на высшем государственном посту, а Турции и ее народу – стабильного мира, спокойствия и процветания.