Не в хиджабах дело: у антиазербайджанской кампании в Турции есть внутренние причины

Внутриполитические проблемы Турции, обнажившиеся в конце сентября после обрушения крупной финансовой пирамиды, с высокой вероятностью послужили причиной нападок ряда турецких политиков и медийных лиц на Азербайджан.

В Турции в настоящее время набирает обороты финансово-политический кризис, о начале которого "Вестник Кавказа" писал месяц назад: ликвидация 17 сентября 131 фонда, управлявшего активами 456 тыс инвесторов общей суммой порядка $18 млрд, привела не только к уголовным делам о манипулировании рынком и отмывании денег, но и к политическому скандалу, поскольку выяснилось, что в финансовой пирамиде, из-за которой почти полмиллиона турецких граждан потеряли свои вложения, замешаны люди из высших эшелонов власти.

Политические последствия финансовой проблемы

На конец сентября было известно всего одно лицо из властной элиты, причастное к краху 131 фонда и снижению капитализации турецкого рынка на десятки миллиардов долларов – заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Фатма Бетюль Сайян Кайя. Оказалось, что Кайя вместе с супругом успела продать акции судостроительной компании Özata Denizcilik за несколько дней до обвала Стамбульской фондовой биржи, заработав около $41,6 млн с доходностью 1250%. Ее заподозрили в манипулировании рынками, и 26 сентября Кайя подала в отставку с поста партийного заместителя Реджепа Тайипа Эрдогана.

Однако за прошедший месяц число турецких политиков, подозреваемых в получении выгод от потери гражданами миллиардных инвестиций, расширилось. Так, 21 и 25 октября по запросу прокуратуры был дважды задержан бывший советник президента Турции Эртан Айдын. Вместе с ним помещен под стражу гендиректор крупнейших государственных финансовых и страховых компаний Türkiye Sigorta и Türkiye Hayat Emeklilik Таха Чакмак. Начато расследование в отношении бывшего председателя Совета по рынкам капитала SPK Ибрагима Омера Генюля, ушедшего с руководящей должности в государственном надзорном органе за 5 месяцев до обвала биржи. Действующий председатель SPK Махмут Сутчу подал в отставку. Зять замглавы Минфина Османа Челика Искендер Балджы арестован, сам Челик ушел с должности.

Таким образом, среди бенефициаров финансовой пирамиды могут оказаться (так это или нет, решит суд) люди и из непосредственного окружения президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и из госорганов, обязанных защищать рынок капитала и сбережения граждан – Минфина и SPK. Обвинения в коррумпированности госструктур, не первый год озвучиваемые оппозицией, становятся все ближе к истине, что подрывает поддержку властей, включая и правящую Партию справедливости и развития, и правительство, и самого президента, среди населения. Граждане справедливо ждут наказания виновных в исчезновении их инвестиций, оппозиционные силы стараются воспользоваться ситуацией, чтобы укрепить свои позиции в стране. Политическая составляющая кризиса, начинавшегося как финансовая проблема, налицо.

При этом время для кризиса - самое неудобное для турецкого руководства. Уже через полтора года, в мае 2028 года, в республике должны пройти очередные президентские выборы, на которых Реджеп Тайип Эрдоган не сможет баллотироваться, поскольку уже дважды был избран президентом. Конституция, однако, позволяет ему идти на третьи президентские выборы в том случае, если голосование будет организовано досрочно – и главный советник Эрдогана, зампред президентского Совета по правовой политике Мехмет Учум в то же 17 сентября, когда сгорели деньги турецких граждан, объявил, что, скорее всего, эта схема и будет задействована. По его словам, выборы могут быть проведены за три недели до официального срока, в апреле 2028 года. Официально объявлять о досрочных выборах нужно уже в ближайшие месяцы, но сначала требуется как-то ослабить впечатление от финансово-политического скандала, иначе оппозиция получит возможность сфокусировать общественное недовольство, пока распыленное на чиновников и финансистов, на фигуре президента.

"Ястребы" атакуют Азербайджан

Классический механизм смягчения системных внутренних кризисов – отвлечение внимания гражданского общества на те или иные внешние угрозы. Этот механизм задействуется власть имущими по всей Земле, и в случае Турции вопрос стоял лишь в том, кого и под каким предлогом выберут в качестве зарубежного злодея. Это не могли быть США, поскольку Анкара старается договориться с Вашингтоном об исполнении сделки по F-35 и даже ведет в этой связи переговоры о передаче российских С-400 в какую-то из дружественных стран. Это не могла быть Россия, поскольку близится продвижение украинского урегулирования, и Анкара не может позволить себе оставаться в стороне от мирного процесса. Это не мог быть Иран, с которым Турция как сторона Мекканского соглашения договаривается сейчас о реформе системы безопасности на Ближнем Востоке. Это не мог быть даже Израиль, поскольку турецкое общество и так настроено настолько антиизраильски, насколько это возможно, и никаких новых поводов Еврейское государство за последние месяцы не подавало.

Из этой ситуации группа "ястребов" в турецкой элите нашла неожиданный выход: если с крупными игроками нецелесообразно портить отношения ради купирования внутриполитического кризиса, а в отношении привычных противников ничего нового придумать не удается, можно попробовать нанести удар по ближайшему союзнику. Для Турции таковым является Азербайджан: две страны уже несколько десятилетий живут по принципу "Одна нация – два государства", введенному еще общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым в 1990-е годы; 15 июня 2021 года согласно Шушинской декларации республики стали официальными союзниками. В экономике они связаны рядом глобальных международных проектов, включая нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южный газовый коридор и железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, в последние годы вошедшую в состав Среднего коридора. В политике Баку и Анкара находятся в постоянном диалоге, между президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом сложились доверительные отношения. Азербайджанский и турецкий народы дружественны друг другу. Менее подходящую цель для конъюнктурной атаки турецких политиков представить очень трудно – и все-таки "ястребы" попытались напасть именно на Азербайджан.

В качестве повода для предъявления претензий Азербайджану с последующим разжиганием внешнеполитического скандала в СМИ и соцсетях сначала были использованы традиционные связи Баку с Израилем, но в середине октября "ястребы" переключились на законодательную новинку: 21 сентября правительство АР приняло постановление №309 о запрете для школьников нарушать единство школьной формы теми или иными элементами, в том числе не соответствующими принципу светского образования. В день принятия этот документ не вызвал никаких вопросов в Анкаре, поскольку тогда фондовый кризис только разгорался – новая норма школьной формы привлекла внимание лишь три недели спустя.

12 октября еще один главный советник Эрдогана Октай Сарал через соцсети потребовал от Баку отменить постановление №309, поскольку оно фактически запрещает девочкам носить хиджабы в школах. Он заявил, что это неприемлемо, и выразил ожидание, что Азербайджан "как можно скорее исправит эту ошибку". Его поддержал депутат правящей партии Мюфит Айдын, связавший требование отмены постановления №309 с "долгом братства" Азербайджана перед Турцией. Медиакомпания Köklü Değişim Medya незадолго до этого приступила к публикации антиазербайджанских материалов с прямыми оскорблениями в адрес президента Ильхама Алиева. Таким образом, нападкам на Баку за наведение порядка в сфере образования был придан систематический и полуофициальный характер.

Остается неясным, в какой мере организаторы медийной кампании против Азербайджана рассчитывали действительно повлиять на Баку, а в какой – надеялись создать "безопасный" шум для переноса фокуса турецких СМИ с внутриполитической проблемы на события в союзном государстве. Шансов представить Азербайджан как "плохого союзника" у них не было изначально, поскольку Баку не создавал для Анкары и турецкого народа никаких проблем. Те же связи с Тель-Авивом, с которых "ястребы" пытались начать антиазербайджанскую кампанию – не проблема, а выгода для Анкары, поскольку азербайджанская дипломатия помогает Турции и Израилю поддерживать контакты и избегать эскалации в условиях нынешней конфронтации. Достаточно упомянуть встречу делегаций спецслужб двух стран в Баку 9 апреля 2025 года для предотвращения столкновений турецкой и израильской армий в Сирии и июльский протест МИД АР против признания Израилем событий 1915 года в Османской империи в качестве "геноцида армян", благодаря которому вопрос был снят с повестки дня Кнессета.

Что касается пресловутых хиджабов, то минимальный анализ этой темы показывает надуманность претензий Октая Сарала и его сообщников к Баку. Во всех тюркских странах, кроме Турции, запрещено в школах носить религиозную символику, поскольку все они – светские государства, и светский характер образования закреплен в их Конституциях. Ни к Казахстану, ни к Узбекистану, ни к Турецкой Республике Северного Кипра вопросов в связи с этим не возникало. В самой Турции хиджабы в школах были разрешены только в 2014 году, а до того на протяжении трех десятилетий находились под запретом. Кстати, в Израиле хиджабы, как и другие религиозные символы, разрешены в школах, но это никакого умиротворяющего эффекта на турецко-израильские разногласия не оказывает. Выходит, что "ястребы" буквально схватились за первую попавшуюся зацепку в новостях, не продумав вероятные последствия ни для турецко-азербайджанских отношений, ни для самих себя.

Азербайджан требует справедливости

Азербайджан, разумеется, не оставил без внимания направленную против него медийную кампанию в союзном государстве. На высоком и высшем уровне Анкаре было объяснено, что заявления Октая Сарала и других турецких политиков и медийных лиц по правилам школьной формы в Азербайджане – это вмешательство во внутренние дела суверенного государства, что принципиально недопустимо и в целом, и тем более для союзных отношений двух республик. Баку в контактах с турецкими властями подчеркнул, что Азербайджанская Республика – это светское государство, которое уважает все религии, в частности три авраамических религии, действует в соответствии с Конституцией и не нарушает никаких национальных законов и международных норм в сфере образования. Не менее важно, что суверенитет АР не подлежит сомнению, и никто не может предъявлять ей претензии по внутренней политике.

Попытка "ястребов" отвлечь внимание турецких граждан от внутренних проблем привела к необходимости указать Турции на те детали турецко-азербайджанского союзничества, которые ранее казались очевидными и незыблемыми: Азербайджан признает только равные и взаимоуважительные отношения с Турцией, в которых нет разделения на "младших" и "старших" братьев. Этой осенью выяснилось, что не все в турецких элитах разделяют это понимание отношений с Азербайджаном либо есть группы, готовые ставить союзничество Анкары с Баку под сомнение ради краткосрочных задач. Ситуация поставила вопрос о необходимости принятия в Турции мер по устранению подобных антиазербайджанских элементов как минимум из высшего руководства.

Последующие события показали, что турецкие власти после переговоров с Баку предпочли навести порядок в своих рядах и медийной сфере. Октай Сарал через две недели после своих требований к Баку был уволен с должности главного советника президента Турции. Сотрудники Köklü Değişim Medya Фатих Эршахин, Эмин Йылдырым и Ахмет Сапа задержаны по подозрению в оскорблении главы иностранного государства. Администрация Эрдогана выступила с рекомендацией гражданам доверять исключительно официальным заявлениям органов власти по отношениям Турции с Азербайджаном.

Возможно, какое-то время нападки на Азербайджан из-за хиджабов в соцсетях Турции еще продолжатся, тем более что эту тему активно раздувают радикалы в Иране (в ответ НПО Азербайджана уже обратились к президенту Масуду Пезешкиану с призывом обеспечить преподавание в Иране на азербайджанском языке), но можно ожидать, что в целом ситуация останется под контролем. В связи с этим вероятно, что для смягчения политического кризиса властям Турции понадобится найти какую-то новую острую тему.