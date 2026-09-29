ИКАО отменила предупреждение о рисках полетов над Сирией спустя 13 лет

Предупреждения ИКАО о рисках полетов над Сирией снято спустя 13 лет. В Сирии высоко оценили этот шаг и заверили, что будут работать над укреплением доверия к сирийскому сектору гражданской авиации.

Глава Управления гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии Омар аль-Хусари сообщил, что Международная организация гражданской авиации ICAO (ИКАО) сняла предупреждение о рисках полетов над страной.

Предупреждение ИКАО действовало с 2013 года, оно было введено на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в связи с вооруженным конфликтом в Сирии и рисках для гражданских самолетов.

В Сирии решение ИКАО назвали важным шагом к развитию международного авиасообщения и возвращению неба страны в глобальную систему воздушной навигации. Управление авиации страны продолжает свои усилия и постоянную координацию с ИКАО, органами гражданской авиации и другими соответствующими международными заинтересованными сторонами. Эти усилия направлены на укрепление доверия к сирийскому сектору гражданской авиации.

При этом отмена предупреждения ИКАО не означает, что автоматически будут отмены и ограничения, введенные отдельными странами и авиационными регуляторами.

Однако прежнее письмо "больше не является основанием для принятия операционных решений" по небу Сирии. Оценка рисков теперь опирается на действующие международные нормы и рамки.

До конца ноября продолжает действовать бюллетень Европейского агентства по безопасности авиации (EASA) о зоне конфликта и сирийском воздушном пространстве.