Турция может создать военную базу в Саудовской Аравии – СМИ

Hürriyet: Эр-Рияд предложил Анкаре создать военную базу на своей территории. Она может быть сформирована по модели базы, которую Турция имеет в Катаре.

Саудовская Аравия направила предложение Турецкой Республике о создании на своей территории ее военной базы, пишет турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, этот вопрос может быть рассмотрен после ратификации турецким парламентом Мекканского соглашения о совместной обороне между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Текст документа уже прошел комиссию по иностранным делам, остается дождаться его одобрения парламентом в целом.

Также парламент республики должен выдать мандат о направлении военных за рубеж и принять отдельный документ о создании военной базы в том случае, если турецкая сторона сочтет это необходимым, поясняется в материале.

По данным Hürriyet, в рамках новой концепции безопасности Турция "рассматривает расширение своего военного присутствия на разных континентах, в частности, в Африке и Азии, на основе двусторонних соглашений и договоренностей в рамках различных альянсов".

"Цель Турции в новую эпоху - использовать свой военный потенциал не только для защиты собственных границ, но и для создания эффекта сдерживания и дипломатического влияния в различных регионах, где у нее есть интересы в области безопасности"

– источник

Это объясняется тем, что Соединенные Штаты планируют в 2027-2028 годах сократить прямое военное присутствие в регионе Ближнего Востока.

Как рассказали источники, возможная военная база в Саудовской Аравии может быть сформирована по модели турецкой базы в Катаре.

Напомним, военная база Турции в Катаре функционирует с 2015 года на основе двустороннего соглашения. На ней, согласно данным официальной статистики, находится около 3 тыс турецких военных. Она используется для совместных учений и подготовки личного состава ВС Катара.

Всего Турция имеет свои базы на территории 12 государств. В частности, на Северном Кипре, Ираке, Сирии, Сомали, Ливии и ряде других стран.