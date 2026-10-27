США намерены продолжать экономическое давление на Иран

Глава Минфина США сообщил, что Вашингтон пока не располагает точными данными о возможных сроках завершения кампании экономического давления на Иран.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о продолжении кампании экономического давления на Иран без конкретных временных рамок. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNBC.

​Отвечая на вопрос о том, какое время потребуется Вашингтону для возвращения Тегерана за стол переговоров, чиновник назвал продолжающуюся более двух месяцев санкционную кампанию очень успешной.

​"У меня нет временных рамок"

- Скотт Бессент

​Напомним, в конце августа Вашингтон начал санкционное давление, направленное на блокировку всех источников доходов иранских властей. Тогда министр сообщал, что подобные меры могут продолжаться месяцами.