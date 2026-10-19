Турция приостановила транзит судов через Босфор

Транзит через пролив Босфор приостановили из-за неполадок с двигателем у сухогруза, следует из заявления турецкого управления береговой охраны.

Движение судов через Босфорский пролив в обе стороны был приостановлен, рассказали в турецком управлении береговой охраны.

Отмечается, что это произошло по причине неполадок с двигателем у одного из сухогрузов, следовавших через пролив.

"Транзит судов через Босфор приостановлен из-за вышедшего из строя двигателя сухогруза Alisuvar Mammadov под флагом государства Сент-Китс и Невис"

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Как пояснили в ведомстве, судно следовало из болгарской Варны и остановилось у стамбульского района Канлыджа.

К нему направлены буксиры, пишет РИА Новости.