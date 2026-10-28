Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию не предусматривают участия Евросоюза.

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут исключительно трехсторонними и не предполагают участия европейцев, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с представителями СМИ он подчеркнул, что переговорный процесс, как и было до этого, будет происходить между Москвой, Вашингтоном и Киевом.

Так Песков прокомментировал сообщения, что руководитель аппарата председателя Еврокомиссии Бьерн Зайберт может быть предложен в качестве главы делегации на переговорах по украинскому урегулированию.

По словам представителя Кремля, Брюссель не может быть полноценны участником переговоров, поскольку его позиция не является миротворческой и направлена на продолжение конфликта, а не его разрешение.

"Трехсторонние переговоры не предусматривают участия Евросоюза. Тем более, что нам пока неизвестно, что Евросоюз придерживается какой-то миротворческой позиции. Евросоюз придерживается провокационной позиции (…) Такие участники нам не нужны"

– Дмитрий Песков

Также, по словам пресс-секретаря, против участия европейцев в переговорах выступает и американская сторона.

"И вряд ли они (такие участники – ред.) нужны тем же американцам, которые, наоборот, стараются добиться мира"

– Дмитрий Песков