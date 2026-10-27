В Турции допустили расширение Мекканского союза

В турецком внешнеполитическом ведомстве считают, что Мекканское соглашение, заключенное между Анкарой, Эр-Риядом и Исламабадом, может быть расширенно по аналогии с Североатлантическим альянсом.

Мекканское соглашение о совместной обороне, которое заключили Турция, Саудовская Аравия и Пакистан, открыто для расширения, такое заявление сделал замглавы турецкого МИД Левент Гюмрюкчю.

Как пишет газета Oksijen, он отметил, что процедура вступления в Мекканский союз может быть аналогичной процессу расширения НАТО.

"Это соглашение открыто для принятия новых членов. В ближайшем будущем планируется расширение альянса. Оно может быть осуществлено решением трех стран по аналогии с процедурой вступления в НАТО"

– Левент Гюмрюкчю

Как подчеркнул замглавы турецкого МИД, в республике, "как и в странах НАТО, этот вопрос будет вынесен на утверждение парламента".

По словам Гюмрюкчю, Мекканский пакт не направлен против кого-либо, поэтому в соглашении о его создании нет понятия общей или определенной угрозы.

Он рассказал, что законопроект о ратификации Мекканского соглашения уже прошел комиссию по иностранным делам парламента и теперь его предстоит одобрить в целом на генассамблее заксобрания.