Авария оставила без света в Дагестане свыше 30 тыс человек

В Дагестане 15 населенных пунктов лишились света из-за аварии на ЛЭП. В зону отключения попали более 30 тыс жителей.

Аварийное отключение электроэнергии произошло сегодня в Дагестане, света нет в 15 населенных пунктах, говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по республике.

"Поступила информация, что произошло аварийное отключение электроснабжения в 15 населенных пунктах шести муниципальных образований. В результате (...) без электроснабжения остается 7 401 дом, где проживают 30 675 человек, из них - 7 508 детей, 22 социально значимых объекта"

– МЧС Дагестана

Сообщается, что на ЛЭП произошло замыкание. Ведутся аварийно-восстановительные работы, в них заняты шесть бригад электриков в составе 18 человек и шести единиц техники.

Ожидается, что свет вернется в дома к 21:00 мск 29 октября.