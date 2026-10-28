Вестник Кавказа

Путин: Россия – один из лидеров в энергетике в мире

Путин: Россия – один из лидеров в энергетике в мире
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент России Владимир Путин высоко оценил значение российского вклада в мировую, и в частности в атомную энергетику.

Россия имеет статус одного из мировых лидеров в энергетике, это распространяется и на атомную энергетику, такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе выступления на первом пленарном заседании саммита Россия – Африка, которое проходит в Москве.

"Безусловно, Россия один из мировых лидеров в сфере энергетики вообще и в атомной энергетике в частности"

- Владимир Путин

Глава российского государства напомнил, что в третьих странах мира сейчас строятся в общей сложности 32 блока АЭС, и подавляющее большинство из них, а именно 28, возводит российская госкорпорация Росатом.

Российский лидер заверил, что Москва готова к продолжению и развитию сотрудничества с африканскими друзьями.

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