Отель "ЛОТТЕ Плаза" в Сочи откроют до конца года

Компания Lotte из Южной Кореи обещает завершить строительство пятизвездочного отеля в центре Сочи на первой береговой линии пляжа "Ривьера" до конца текущего 2026 года, сообщил мэр города-курорта.

Южнокорейская компания Lotte Hotels & Resorts (входит в Lotte Group) до конца текущего года завершит строительство пятизвездочного отеля в центре Сочи, сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин.

"В этом году запланировано завершение строительства гостиницы "ЛОТТЕ Плаза" на 652 номера в Центральном районе Сочи у парка "Ривьера". Уже проведен комплекс работ по благоустройству набережной, пляжа, введен в эксплуатацию мост через реку Сочи"

- Андрей Прошунин

В проект на первой береговой линии пляжа "Ривьера" уже инвестировано свыше 10 млрд рублей. Он станет пятым отелем компании Lotte Hotels & Resorts в России, сообщается на сайте компании, передает "Интерфакс".

Строительство нового туристического объекта несколько затянулось: соглашение о его реализации было подписано вице-губернатором Краснодарского края Александром Руппелем и генеральным директором АО "Лотте Рус" Тэ Хон Кимом еще в 2021 году, говорится в сообщении.