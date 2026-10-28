Вестник Кавказа

Азербайджанский премьер-министр начал визит в Грузию

Флаги Грузии и Азербайджана
© Фото: Лев Любимов/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов сегодня прибыл в Тбилиси с рабочим визитом. Ранее сообщалось о планах грузинского премьера Ираклия Кобахидзе посетить Баку.

Сегодня в Тбилиси прилетел премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов. Об этом рассказали в Кабинете министров Азербайджана.

Он совершает рабочий визит в Грузию.

В Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели премьер-министра Азербайджана Али Асадова встретили вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и иные официальные лица.

Напомним, что ранее был анонсирован визит грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Баку, где он должен будет принять участие в заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией. Предполагаемые сроки визита – конец текущего месяца.

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