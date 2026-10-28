Азербайджанский премьер-министр начал визит в Грузию

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов сегодня прибыл в Тбилиси с рабочим визитом. Ранее сообщалось о планах грузинского премьера Ираклия Кобахидзе посетить Баку.
Сегодня в Тбилиси прилетел премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов. Об этом рассказали в Кабинете министров Азербайджана.
Он совершает рабочий визит в Грузию.
В Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели премьер-министра Азербайджана Али Асадова встретили вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и иные официальные лица.
Напомним, что ранее был анонсирован визит грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Баку, где он должен будет принять участие в заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией. Предполагаемые сроки визита – конец текущего месяца.