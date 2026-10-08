РФ готова вывезти обогащенный уран из Ирана – Кремль

Россия может вывезти на свою территорию обогащенный уран Ирана, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом он сообщил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.
Представитель Кремля пояснил, что Москва готова проявить такую инициативу в том случае, если это будет полезным для урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Тегерана.
"Если проблема заключается в обогащенном уране, то мы готовы перевезти его в Россию"
– Дмитрий Песков
По его словам, Россия и Соединенные Штаты регулярно обсуждают проблему ядерной программы Ирана в своих двусторонних контактах.
"Иранское досье всегда присутствует в ходе наших контактов с американцами в рамках обмена мнениями"
– Дмитрий Песков
Он обозначил, что РФ "готова приложить любые усилия, чтобы избавить регион Персидского залива от военного сценария", поэтому пресс-секретарь президента отметил, что Москва готова стать посредником между Тегераном и Вашингтоном при наличии такой просьбы.