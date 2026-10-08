РФ готова вывезти обогащенный уран из Ирана – Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что российская сторона может вывезти на свою территорию иранский обогащенный уран для урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Исламской Республики.

Россия может вывезти на свою территорию обогащенный уран Ирана, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом он сообщил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Представитель Кремля пояснил, что Москва готова проявить такую инициативу в том случае, если это будет полезным для урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Тегерана.

"Если проблема заключается в обогащенном уране, то мы готовы перевезти его в Россию"

– Дмитрий Песков

По его словам, Россия и Соединенные Штаты регулярно обсуждают проблему ядерной программы Ирана в своих двусторонних контактах.

"Иранское досье всегда присутствует в ходе наших контактов с американцами в рамках обмена мнениями"

– Дмитрий Песков

Он обозначил, что РФ "готова приложить любые усилия, чтобы избавить регион Персидского залива от военного сценария", поэтому пресс-секретарь президента отметил, что Москва готова стать посредником между Тегераном и Вашингтоном при наличии такой просьбы.