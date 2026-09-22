Вестник Кавказа

Скала обрушилась на туристов в Каппадокии

Скала обрушилась на туристов в Каппадокии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
TGRT Haber: в турецком городе Каппадокия произошло ЧП – скальное образование обрушилось на туристов, есть погибшие.

В турецкой Каппадокии произошло обрушение скалы на туристов, сообщает телеканал TGRT Haber.

Отмечается, что у входа в каппадокийский музей рухнул каменный столб.

По данным телеканала, в результате произошедшего есть жертвы и пострадавшие. Погибли два человека, один пострадавший госпитализирован, поисково-спасательная операция продолжается.

"Каменный столб рухнул у входа в музей Каппадокии на открытом воздухе в провинции Невшехир, в результате инцидента есть погибшие и раненые"

– TGRT Haber

В настоящее время на место случившегося прибывают многочисленные машины скорой помощи.

 

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