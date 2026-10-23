Вестник Кавказа

Дизельная сделка с США даст России дополнительную валютную выручку – Силуанов

Дизельная сделка с США даст России дополнительную валютную выручку – Силуанов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал о важности сделки между Москвой и Вашингтоном по поставкам дизельного топлива.

Заключение Россией и Америкой сделки по поставкам дизельного топлива принесет РФ пользу по нескольким направлениям, заявил "Вестям" министр финансов России Антон Силуанов в интервью ИС "Вести".

Он пояснил, что дизельная сделка даст России возможность получить дополнительную валютную выручку, а также обеспечит дополнительную ресурсную базу для нефтеперерабатывающих заводов.

"Важно и то, что наши нефтепродукты пойдут на мировой рынок. Цены на нефтепродукты после объявления об этой сделке снижаются"

- Антон Силуанов

Глава Минфина отметил, что в результате ситуация в энергетическом секторе в мире несколько стабилизировалась.

Он указал на важность этой тенденции для России: таким образом повысилась прогнозируемость мировых цен на фоне их влияния на внутрироссийские.

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