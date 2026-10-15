Иран нашел плюсы в морской блокаде страны

Морская блокада Исламской Республики Иран стала возможностью для развития приграничных переходов и коридоров страны, а также укрепления ее в роли транзитного хаба региона, считает первый вице-президент Ирана.

Власти Ирана нашли положительные моменты в морской блокаде страны: она стала прекрасной возможностью для развития приграничных переходов и транспортных коридоров, заявил сегодня на заседании Национального штаба транзита страны первый вице-президент Исламской Республики Мохаммад Реза Ареф.

"Морская блокада противника, хотя и является угрозой, но эта же угроза создала беспрецедентную и новую возможность для развития приграничных переходов и завершения создания новых транспортных коридоров страны"

- Мохаммад Реза Ареф

Более того: нынешняя ситуация позволяет стране укрепить свои позиции как транспортного хаба региона и продвигать региональную дипломатию для развития маршрутов транспортировки грузов, в частности Срединного коридора, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Еще один важный аспект - завершение строительства новых транспортных коридоров позволит ИРИ подключить к ним те страны, которые не имеют выхода к морю, что позволит им подключиться к глобальным морским грузоперевозкам в открытых водах, — добавил первый вице-президент.

Напомним, ранее мы писали: глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон пока не располагает точными данными о возможных сроках завершения кампании экономического давления на Иран и продолжает ее без конкретных временных рамок. ​Отвечая на вопрос о том, какое время потребуется Вашингтону для возвращения Тегерана за стол переговоров, чиновник назвал продолжающуюся более двух месяцев санкционную кампанию очень успешной.