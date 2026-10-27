Баку и Братиславу соединил прямой авиарейс Wizz Air

Венгерский лоукостер, авиакомпания Wizz Air, начала выполнять прямые авиарейсы между Баку и Братиславой, теперь страны Центральной Европы стали ближе для путешественников из Азербайджана и транзитных пассажиров.

Туристам, планирующим вояж по странам Центральной Европы, теперь это можно сделать и намного проще, и дешевле: накануне в бакинском Международном аэропорту Гейдар Алиев приземлился первый авиарейс одной из ведущих европейских лоукост-авиакомпаний, венгерской Wizz Air.

Новый авиарейс лоукостера пополнил маршрутную сеть воздушной гавани столицы Азербайджана прямым авиарейсом в столицу Словакии Братиславу, а значит сделал ближе Австрию и Венгрию, граничащие с ней, передает Trend.

Новый маршрут предлагает пассажирам, предпочитающим бюджетные авиаперелеты, дополнительный вариант путешествия в Центральную Европу. Братислава стала еще одной европейской столицей, доступной из Баку прямым рейсом, а стоимость билетов туда и обратно стартует от 6,5 тыс рублей.

Пока, в зимний период, самолеты между Баку и Братиславой будут летать два раза в неделю - по средам и субботам, а время в пути займет всего четыре с половиной часа, говорится в сообщении.

Расположенная на берегах Дуная Братислава – не только признанный центр туризма со своими неповторимыми историческим центром, массой достопримечательностей, уникальной гастрономией и размеренной городской жизнью, но и служит удобной отправной точкой для путешествий по другим городам региона: она находится всего в 65 км от столицы Австрии Вены.