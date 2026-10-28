Между Пакистаном и Афганистаном произошли столкновения

Обмен ударами, в результате которого погибло несколько человек с каждой стороны, провели военные Пакистана и Афганистана.

Столкновения военнослужащих Пакистана и Афганистана произошли в среду, сообщает агентство Xinhua.

Инцидент произошел на границе двух страны в районе погранперехода "Торкхам" на востоке Афганистана.

Согласно сообщению Минобороны Афганистана, с территории Пакистана был произведен обстрел, что привело к гибели двух человек, еще двое пострадали. Кроме того, пакистанские БПЛА ударили по военным объектам в провинции Пактика. Военнослужащие Афганистана открыли ответный огонь.

По данным пограничной службы Пакистана, со стороны Афганистана была произведен минометный обстрел. В результате погиб один человек, пятеро пострадали.

Ранее столкновения на границе двух государств были зафиксированы 17 октября.