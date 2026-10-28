Верхний Ларс сейчас: в пробке стоят полтысячи большегрузов

В Северной Осетии ожидают проезда через российско-грузинскую границу более пяти сотен фур. В специальной "зеленой зоне" находятся 70 большегрузов.

Чуть более 500 крупногабаритных транспортных средств ожидают проезда через границу России и Грузии вечером 29 октября. Об этом свидетельствует официальный портал системы электронной очереди.

По данным на 18:55, в очереди зарегистрировано 504 грузовых автомобиля. В "зелёной зоне" находятся 70 грузовиков.

Ранее сегодня очередь из большегрузов на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" превышала 900 автомобилей.

Напомним, Военно-Грузинская дорога – единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией.