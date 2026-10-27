Махачкалинское "Динамо" уступило "Крыльям Советов" в Кубке России

ФК "Динамо" Махачкала встречался в четверг с "Крыльями Советов" в рамках группового этапа Кубка России. Игра состоялась в Самаре.

В четверг, 29 октября, в Самаре прошел матч 5-го тура группового этапа Кубка России по футболу между местными "Крыльями Советов" и "Динамо" Махачкала. Победу со счетом 2:0 одержали хозяева.

Голами в составе "Крыльев Советов" отметились полузащитники Амар Рахманович (32-я минута) и Михайло Баняц (67-я).

В следующем туре "Динамо" Махачкала сыграет дома с калининградской "Балтикой". Игра пройдет 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.