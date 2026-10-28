Байрамов и Фидан провели встречу в Анкаре

Глава азербайджанского МИД в ходе поездки в Турцию провел встречу с местным коллегой. Стороны поговорили о перспективах развития двусторонних отношений.

В Анкаре 29 октября состоялась встреча глав МИД Турции и Азербайджана Хакана Фидана и Джейхуна Байрамова. Об этом рассказали в азербайджанском министерстве.

Переговоры прошли в формате тет-а-тет.

Центральными темами обсуждения стали развитие двусторонних отношений и сотрудничество в рамках Организации тюркских государств. В частности, были рассмотрены вопросы, входящие в повестку отношений между Баку и Анкарой.

Помимо этого, руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Напомним, 29-30 октября в Анкаре проходит 13-йсаммита Организации тюркских государств.